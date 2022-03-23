У Шевченківському районі столиці горить п'ятиповерхівка

15:31 24 червня Київ, Україна

Близько полудня співробітники ДСНС отримали екстрений сигнал про клуби диму, якими наповнений п'ятиповерховий житловий будинок в Шевченківському районі. У ліквідації вогнища виникнення пожежі брали участь 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 людей особового складу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"24 червня о 12:47 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку на вул. Липинського, 10 в Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.



По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що в будинку спостерігається задимлення з 5 по 1 поверхи. Пожежники приступили до евакуації людей і пошуку вогнища пожежі.



Займання сталося на мансардному поверсі будинку. О 14:10 пожежу локалізовано на площі 120 кв. м. В гасінні задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 людей особового складу.