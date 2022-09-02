У Сєвєродонецьку падають зруйновані багатоповерхівки

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



У пошкоджених будинках перебувати украй небезпечно, але там продовжують жити люди.

"Ті, що залишилися, живуть в уцілілих квартирах, деякі - у під'їздах і підвалах. Але там дуже небезпечно. Якщо багатоповерхівка отримала пошкодження, вона може в будь-який момент впасти. Як нещодавно це сталося з будинком на вулиці Партизанській у Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині - точно невідомо. У той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" мешканців Луганщини, ті гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок", - зазначив Сергій Гайдай.