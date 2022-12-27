У Сєвєродонецьку окупанти ріжуть на брухт завод "Азот" та грабують квартири місцевих

15:10 27 грудня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку в Луганській області російські військові продовжують мародерити, зокрема, обкрадають соціальну інфраструктуру, а також шахти та завод Азот.



Про це розповів голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко.



До початку повномасштабного російського вторгнення в Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч осіб, однак у травні їхню кількість влада оцінювала у 15 тисяч. Влітку, коли ЗСУ отримали наказ відійти, цивільних у місті залишалося близько 7-8 тисяч.



Завод Азот, про розграбування якого розповів Власенко, є не лише одним із найбільших в Україні виробників аміаку, а й служив як укриття від обстрілів - свого часу там ховалося понад пів тисячі цивільних. Тепер обладнання підприємства росіяни вивозять як брухт.



Посилилося і мародерство квартир. Під приводом заміни вікон та радіаторів окупанти грабують ті квартири, які досі були зачинені.

За словами Власенка, також щодня зростає список квартир, які росіяни планують "реквізувати", якщо власники не звернуться до них.