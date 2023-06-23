У Сєвєродонецьку "несподівано" злетів у повітря автомобіль з окупантами

10:40 15 липня Київ, Україна





Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій У Луганській області серед населення зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які постійно мародерять та погрожують мешканцям регіону розправою. Як наслідок у четвер, 14 липня, в окупованому Сєвєродонецьку вибухнув автомобіль із окупантами.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай



“У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвався автомобіль з окупантами. У результаті шестеро поранених, з яких четверо – тяжких”, - повідомив голова області.



Він додав, що у місті також активізувалося полювання окупантів за людьми з "неправильною" позицією. Щоправда, іноді цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця приховування громадян.



«Впевнений, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно. Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, поки це буде цікаво російським ЗМІ і, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби оновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. Ось у Луганську ця пауза триває вже вісім років”, – нагадав Гайдай.