У Сєвєродонецьку горить полігон твердих побутових відходів

17:07 10 липень Київ, Україна

Лісові пожежі в Луганській області стали причиною загоряння сміттєзвалища твердих побутових відходів в Сєвєродонецьку.



Про це повідомили в прес-службі Сєвєродонецькому міській раді.



Відзначається, що полігон в цілому забезпечений протипожежними засобами та необхідною ємністю води. Однак 7 липня через лісові пожежі персонал полігону евакуювали.

«Повернувшись, робітники побачили, що відходи загорілися на значній площі полігону. Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ГСЧС , проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста », - повідомили в міськраді.

У зв'язку з цим чиновники звернулися до керівництва Луганської бютівця надати допомогу в гасінні пожежі на полігоні.