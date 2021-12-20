У Сєвєродонецьку горить полігон твердих побутових відходів

Лісові пожежі в Луганській області стали причиною загоряння сміттєзвалища твердих побутових відходів в Сєвєродонецьку.
Про це повідомили в прес-службі Сєвєродонецькому міській раді.
Відзначається, що полігон в цілому забезпечений протипожежними засобами та необхідною ємністю води. Однак 7 липня через лісові пожежі персонал полігону евакуювали.
У зв'язку з цим чиновники звернулися до керівництва Луганської бютівця надати допомогу в гасінні пожежі на полігоні.
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