У Сєвєродонецьку горить полігон твердих побутових відходів

17:07 10 липень Київ, Україна

Лісові пожежі в Луганській області стали причиною загоряння сміттєзвалища твердих побутових відходів в Сєвєродонецьку.

Про це повідомили в прес-службі Сєвєродонецькому міській раді.

Відзначається, що полігон в цілому забезпечений протипожежними засобами та необхідною ємністю води. Однак 7 липня через лісові пожежі персонал полігону евакуювали.
«Повернувшись, робітники побачили, що відходи загорілися на значній площі полігону. Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ГСЧС, проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста », - повідомили в міськраді.
У зв'язку з цим чиновники звернулися до керівництва Луганської бютівця надати допомогу в гасінні пожежі на полігоні.