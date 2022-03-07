У сергіївському санаторії у 30 дітей діагностували гастроентероколіт

18:17 08 червень Київ, Україна

В одному з санаторіїв смт Сергіївка під Одесою у 30 дітей медики діагностували гастроентероколіт. На цей момент здоров'ю дітей нічого не загрожує.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я у вівторок, 8 червня.



Зазначено, що діти скаржилися на біль в животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39 С.



Серед захворілих - 17 дітей з ходом хвороби середньої тяжкості, шість з них госпіталізовані (вже виписали). Решта 13 дітей з легким перебігом знаходяться в окремому корпусі закладу під наглядом медичного працівника.



Після цього почали епідеміологічне розслідування - відібрали проби харчових продуктів на патогенну мікрофлору, проби сировини і питної води, змиви з об'єктів зовнішнього середовища.



Також проведено обстеження працівників харчоблоку та контактних дітей. Проведена завершальна дезінфекція у всіх приміщеннях закладу.



Епідрозслідування встановило, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідеміологічного режиму в установі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей на території закладу.