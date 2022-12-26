У Сербії зійшов із рейок товарний поїзд з аміаком

09:32 26 грудня Київ, Україна

На сході Сербії зійшов з рейок потяг із аміаком, внаслідок чого постраждали десятки людей і було перекрито головну міжнародну автомагістраль.



Про це пише Associated Press.



У місті Пірот було оголошено надзвичайний стан, а влада попросила мешканців не залишати свої будинки. Десятки людей було госпіталізовано.



За даними сербського порталу РТС, з симптомами отруєння аміаком госпіталізовано понад 50 осіб. Також повідомляється, що одна людина померла, але невідомо, чи це пов'язано з отруєнням.



Повідомляється, що в результаті аварії група з 20 цистерн зійшла з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що викликало бурхливу реакцію аміаку при контакті з водою.



Через обмежену видимість, викликану витіканням, кілька автомобілів розбилися на головній автомагістралі, що веде до Болгарії, в період жвавого руху через різдвяні свята.



Поліція перекрила шосе та перенаправила рух на місцеві дороги. Причина сходу поїзда з рейок наразі невідома.



Витік аміачного газу може бути вогненебезпечним і призвести до серйозних травм або навіть смерті.