У селі під Києвом шестеро людей отруїлися чадним газом

15:26 03 січня Київ, Україна

Сім'я із шести людей отруїлися чадним газом у селі Горенка під Києвом. Про це повідомляє поліція Київщини.



Під час новорічних свят правоохоронцям надійшло повідомлення з лікарні про те, що до медиків звернулася родина із отруєнням чадним газом. Серед постраждалих - четверо дорослих та двоє дітей 5 та 10 років, їх госпіталізували до Охматдиту. Життю та здоров'ю всіх членів сім'ї нічого не загрожує. На місці події поліцейські попередньо встановили, що витік газу стався у зв'язку з несправністю димовідведення опалювальної системи, - йдеться у повідомленні поліції.



Поліція Київщини закликає вчасно здійснювати обслуговування та перевірку все.