У селі Липці на Харківщині правоохоронці виявили ще одну катівню росіян

11:42 26 вересня Київ, Україна

Оперативники виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці Харківської області. Катівня, яку загарбники називали "підвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція ЛНР".



Про це повідомила Служба безпеки України.





Бойовики так званої "ЛНР" та російські військові незаконно заарештували там місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з окупантами.

За інформацією СБУ , росіяни застосовували до ув'язнених жорстоке катування, після чого насильно вивозили їх на територію росії.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх військових злочинців, причетних до знущання з цивільного населення.



Усі зібрані докази військових злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.