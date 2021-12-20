У селах біля лінії зіткнення фіксують стихійні поховання цивільних

З 2014 року на території Луганської та Донецької областей співробітники громадської організації "Пролісок" зафіксували понад 10 фактів неналежного поховання у населених пунктах поблизу лінії розмежування.
Про це розповів експерт з питань адвокації ГО "Пролісок" Ігор Сосонський.
Фіксувати поховання волонтери почали ще з 2014 року, коли на Донбасі вели активні бойові дії. Проте до цього дня, за словами Сосонського, від рідних надходять повідомлення про такі випадки. Наприклад, у селі Старомаріївка жителі поховали на місцевому кладовищі чоловіка, який загинув у власному будинку внаслідок пожежі. Оформити належним чином документи щодо смерті не вдалося.
Про це розповів експерт з питань адвокації ГО "Пролісок" Ігор Сосонський.
Фіксувати поховання волонтери почали ще з 2014 року, коли на Донбасі вели активні бойові дії. Проте до цього дня, за словами Сосонського, від рідних надходять повідомлення про такі випадки. Наприклад, у селі Старомаріївка жителі поховали на місцевому кладовищі чоловіка, який загинув у власному будинку внаслідок пожежі. Оформити належним чином документи щодо смерті не вдалося.
Похороном людей, які вмирають на території вздовж лінії розмежування через уламки снарядів, що потрапили в будинок або через міни, зазвичай займаються небайдужі.
Був випадок у Пісках, коли чоловіка поховали біля багатоквартирного будинку. Восени хтось топив грубку, щоб зігрітися, і чоловік помер від чадного газу. Його не змогли вивезти, і не було в чому поховати. Хтось узяв якісь дошки та закопали біля під'їзду, поставили хрестик”, – розповідає уродженка селища Піски та працівниця “Проліску” Людмила Ведькал.
За словами Ведькал, це не єдиний випадок у селищі, про який відомо волонтерам. Також вони знають про стихійні поховання, ймовірно, шістьох людей на дорозі поблизу.
Був випадок у Пісках, коли чоловіка поховали біля багатоквартирного будинку. Восени хтось топив грубку, щоб зігрітися, і чоловік помер від чадного газу. Його не змогли вивезти, і не було в чому поховати. Хтось узяв якісь дошки та закопали біля під'їзду, поставили хрестик”, – розповідає уродженка селища Піски та працівниця “Проліску” Людмила Ведькал.
За словами Ведькал, це не єдиний випадок у селищі, про який відомо волонтерам. Також вони знають про стихійні поховання, ймовірно, шістьох людей на дорозі поблизу.
Начальник гуманітарного центру “Пролісок” в Авдіївці Родіон Лебедєв каже, що випадки неналежного поховання траплялися не лише у віддалених населених пунктах, а й у містах: “В Авдіївці – місті, де працювали місцеві органи влади, однак таких людей знаходимо. Знаємо про випадки, коли люди досі лежать без документів і не поховані”.
Водночас, за словами Сосновського, належне поховання та встановлення фактів смерті людей на лінії розмежування на підконтрольній уряду території – це обов'язок держави.
Водночас, за словами Сосновського, належне поховання та встановлення фактів смерті людей на лінії розмежування на підконтрольній уряду території – це обов'язок держави.
Невстановлення фактів смерті призводить до порушення прав рідних, які до того ж не можуть відвідати могили загиблих. В ГО "Пролісок" наголошують, що зверталися до профільних міністерств з ідеєю створення спеціальної комісії, яка б регулювала питання пошуку та встановлення подібних місць. Родичі людей, похованих там, могли б за задумом дотримуватися завдяки роботі комісії документів і надалі вирішувати питання спадщини та поховання.
Начальник гуманітарного центру "Пролісок" Лебедєв згадує про випадок, коли родичі отримали в суді підтвердження смерті близької людини, яку поховали неправильно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі