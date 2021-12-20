У селах біля лінії зіткнення фіксують стихійні поховання цивільних

07:20 09 грудень Київ, Україна

З 2014 року на території Луганської та Донецької областей співробітники громадської організації "Пролісок" зафіксували понад 10 фактів неналежного поховання у населених пунктах поблизу лінії розмежування.



Про це розповів експерт з питань адвокації ГО "Пролісок" Ігор Сосонський.



Фіксувати поховання волонтери почали ще з 2014 року, коли на Донбасі вели активні бойові дії. Проте до цього дня, за словами Сосонського, від рідних надходять повідомлення про такі випадки. Наприклад, у селі Старомаріївка жителі поховали на місцевому кладовищі чоловіка, який загинув у власному будинку внаслідок пожежі. Оформити належним чином документи щодо смерті не вдалося.

"Це населений пункт з обмеженим доступом. Органи місцевої влади там не працюють, органи екстреної служби не заїжджають”, – розповідає Сосонський.

Похороном людей, які вмирають на території вздовж лінії розмежування через уламки снарядів, що потрапили в будинок або через міни, зазвичай займаються небайдужі.



Був випадок у Пісках, коли чоловіка поховали біля багатоквартирного будинку. Восени хтось топив грубку, щоб зігрітися, і чоловік помер від чадного газу. Його не змогли вивезти, і не було в чому поховати. Хтось узяв якісь дошки та закопали біля під'їзду, поставили хрестик”, – розповідає уродженка селища Піски та працівниця “Проліску” Людмила Ведькал.



За словами Ведькал, це не єдиний випадок у селищі, про який відомо волонтерам. Також вони знають про стихійні поховання, ймовірно, шістьох людей на дорозі поблизу.

“Про нього ми дізналися від військовослужбовця, який побачив, що дорогою собаки тягають частини тіла. Мабуть, там шестеро людей. Їх поховали... ну, присипали землею, щоби собаки не розтягували. Ідентифікували вдалося лише одного чоловіка, який мав паспорт у піджаку. Пройти туди не можна, бо ця частина прострілюється”, – розповідає вона.

Начальник гуманітарного центру “Пролісок” в Авдіївці Родіон Лебедєв каже, що випадки неналежного поховання траплялися не лише у віддалених населених пунктах, а й у містах: “В Авдіївці – місті, де працювали місцеві органи влади, однак таких людей знаходимо. Знаємо про випадки, коли люди досі лежать без документів і не поховані”.



Водночас, за словами Сосновського, належне поховання та встановлення фактів смерті людей на лінії розмежування на підконтрольній уряду території – це обов'язок держави.

"Україна ратифікувала деякі Женевські конвенції, і, згідно з протоколом конвенції від 1949 року, на державу покладено обов'язок негайно вживати всіх можливих заходів для розшуку померлих та поховання їх належним чином. Це стосується не лише військовослужбовців та комбатантів, а й осіб, які загинули внаслідок військових дій чи природної смерті», – каже він.

Невстановлення фактів смерті призводить до порушення прав рідних, які до того ж не можуть відвідати могили загиблих. В ГО "Пролісок" наголошують, що зверталися до профільних міністерств з ідеєю створення спеціальної комісії, яка б регулювала питання пошуку та встановлення подібних місць. Родичі людей, похованих там, могли б за задумом дотримуватися завдяки роботі комісії документів і надалі вирішувати питання спадщини та поховання.

“На сьогодні ми отримали лист від Міністерства розвитку громад та території України, яким нам запропоновано встановлювати факт смерті через суд. Хочу зазначити, що встановлення факту смерті через суд – важка та затягнута процедура. Це складніше, ніж встановлення цього факту в адміністративному порядку органами місцевої влади», – наголошує Сосонський.

Начальник гуманітарного центру "Пролісок" Лебедєв згадує про випадок, коли родичі отримали в суді підтвердження смерті близької людини, яку поховали неправильно.