В СБУ провели операцію по інсценування вбивства і затримання замовника

В СБУ провели спецоперацію по запобіганню злочину, було інценіровано вбивство і затримано замовника.
Життя партнера зловмисник оцінив у п'ять тисяч доларів США, додали в СБУ.
Співробітники СБУ, як зазначено, затримали замовника в Одесі згідно ст. 208 КПК України відразу після передачі "кілеру" другої частини винагороди і його фотозвіту про виконання вбивства.
В рамках розпочатого кримінального провадження зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.
В рамках розпочатого кримінального провадження зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.
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