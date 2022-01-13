В СБУ провели операцію по інсценування вбивства і затримання замовника

18:53 31 серпень Київ, Україна

СБУ провели спецоперацію по запобіганню злочину, було інценіровано вбивство і затримано замовника.

"Оперативники спецслужби встановили, що житель Києва підшукує кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільних угод в відомої компанії, що займалася криптовалюта і має деякі ознаки так званої "фінансової піраміди", - йдеться в повідомленні.

Життя партнера зловмисник оцінив у п'ять тисяч доларів США, додали в СБУ.

"Правоохоронці провели в Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання", - вказали в спецслужбі.

Співробітники СБУ, як зазначено, затримали замовника в Одесі згідно ст. 208 КПК України відразу після передачі "кілеру" другої частини винагороди і його фотозвіту про виконання вбивства.



В рамках розпочатого кримінального провадження зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.