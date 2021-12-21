В СБУ підбили підсумки роботи за перший квартал: засуджено понад 80 осіб

13:40 13 квітень Київ, Україна

На початок квітня, завдяки оперативному реагуванню співробітників СБУ , набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Крім того, співробітники Служби припинили діяльність "приватної військової компанії", до складу якої входило понад 150 осіб, а також провели низку гучних затримань. Кримінальне розслідування цих справ триває.



Зокрема, СБУ затримала ватажка незаконного збройного формування так званої "ДНР", члени якого скоїли низку особливо тяжких злочинів проти мирного населення. Бойовику вже повідомлено про підозру за ст. 110,113, 258-3 Кримінального кодексу України.



Також співробітники СБУ затримали громадянина РФ, який входив до складу етнічної злочинної групи, що займалася фінансуванням тероризму.



Це далеко не перший випадок, коли СБУ жорстко протидіє іноземцям, мета яких завдати шкоду нашій державі. При цьому, як наголошується, СБУ реагує не тільки на факти правопорушень, а діє на випередження.



Наприклад, з початку 2021 р. СБУ заборонила в'їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. А з території нашої держави - примусово повернуті до країн походження 7 іноземних громадян.



СБУ системно протидіє тероризму. В 2021 році припинено функціонування системи незаконних міжнародних позабанківських валютних переказів типу "хавала". Зловмисники налагодили цей канал фінансування в інтересах контрагентів-вихідців з країн підвищеного терористичного ризику. Двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.209-1 КК України.



Всього за перший квартал 2021 р. слідчі СБУ почали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів вже направлено до суду.