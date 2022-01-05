У САП назвали причини призупинення "бурштинової справи"

08:04 05 січень Київ, Україна





За словами Грищука, зараз ця справа, яка має 111 томів і за якою проходять 44 свідки, слухається по судах вже понад три роки, у ній проходять шість підозрюваних, які мають вісім адвокатів. Виконавець обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вважає «бурштинову справу» екснардепа Борислава Розенблата, яку ще у 2017 році прокурори САП направили до суду, «сумною історією».За словами Грищука, зараз ця справа, яка має 111 томів і за якою проходять 44 свідки, слухається по судах вже понад три роки, у ній проходять шість підозрюваних, які мають вісім адвокатів.

«Ми ще у жовтні 2018 року її направили до Голосіївського районного суду Києва, потім її було передано до Вищого антикорупційного суду, де слухається вже понад два роки. Щоразу на засідання хтось не приходить чи хворіє, але прокурори присутні завжди. Десь два десятки засідань було за два роки, і важко спрогнозувати, скільки ще це триватиме. Через недосконалість законодавства та без участі представників сторони захисту ми не можемо цю справу нормально розглядати», – зазначив Грищук.

Керівник САП додав, що за трьома особами, які обвинувачуються у нетяжких злочинах у цій справі, вже завершуються терміни давності, і це може бути підставою для закриття проваджень за ними.



Нагадаємо, у 2019 році Розенблат заявив, що виграв суд у «бурштиновій справі».



Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб, причетних до вимог та отримання неправомірної вигоди у сумі понад $300 тис. за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин було скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.



11 липня 2017 р. Верховна Рада задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.



Слідство встановило, що кошти одержані підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.



5 жовтня 2018 року прокурори САП направили обвинувальний акт у цій справі у Голосіївський районний суд.