У Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі

Внаслідок пожежі у виробничій будівлі заводу Білорусь-МТЗ у російському Санкт-Петербурзі загинули як мінімум дві людини.
Про це, посилаючись на головне управління МНС росії по Санкт-Петербургу, повідомляє російське провладне видання у четвер, 5 січня.
Повідомлення про загоряння надійшло о 10:16 (за київським часом). Пожежники встановили, що горить будинок 104 на Пулківському шосе – триповерхова виробнича будівля 12 на 45 метрів.
Згідно з інформацією російського відомства, в будівлі "зайнялася обстановка" на площі 420 кв. м.
За інформацією місцевих ЗМІ, пожежу на території заводу ліквідовано.
Про це, посилаючись на головне управління МНС росії по Санкт-Петербургу, повідомляє російське провладне видання у четвер, 5 січня.
Повідомлення про загоряння надійшло о 10:16 (за київським часом). Пожежники встановили, що горить будинок 104 на Пулківському шосе – триповерхова виробнича будівля 12 на 45 метрів.
Згідно з інформацією російського відомства, в будівлі "зайнялася обстановка" на площі 420 кв. м.
За інформацією місцевих ЗМІ, пожежу на території заводу ліквідовано.
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