У Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі

17:11 05 січня Київ, Україна

Внаслідок пожежі у виробничій будівлі заводу Білорусь-МТЗ у російському Санкт-Петербурзі загинули як мінімум дві людини.

Про це, посилаючись на головне управління МНС росії по Санкт-Петербургу, повідомляє російське провладне видання у четвер, 5 січня.

Повідомлення про загоряння надійшло о 10:16 (за київським часом). Пожежники встановили, що горить будинок 104 на Пулківському шосе – триповерхова виробнича будівля 12 на 45 метрів.

Згідно з інформацією російського відомства, в будівлі "зайнялася обстановка" на площі 420 кв. м.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежу на території заводу ліквідовано.