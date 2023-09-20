У Самборі чиновників військкомату звинуватили в тортурах - ДБР

19:00 20 вересня Київ, Україна

Заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та збору призовників, а також військовослужбовцю-водієві цього відділу було пред'явлено звинувачення у скоєнні тортур та незаконному позбавленні волі.



Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).



За інформацією, чиновники незаконно утримували та катували двох чоловіків, мешканців Харкова та Кривого Рогу, які спробували незаконно перетнути державний кордон у напрямку Польщі.



Обох чоловіків було затримано прикордонниками, складено протокол про порушення правил перетину державного кордону, і їх доставили до військкомату для подальшої постановки на військовий облік.