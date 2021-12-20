У Сальвадорі під час тренування серфінгістку вбила блискавка

12:54 21 березень Київ, Україна

Сліпуча мить зупинила життя молодої спортсменки. У Сальвадорі серфінгістку Кетрін Діас Ернандес смертельно вразив спалах блискавки. Як повідомило сьогодні агентство Аssociated Рress, момент удару блискавки наздогнав 22-річну спортсменку під час тренування на воді. Трагічний випадок стався в п'ятницю на місцевому пляжі Ель-Тунко.

Вона була сестрою президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса. Спортсменка готувалася до прийдешнього в кінці травня в країні великого турніру, який буде кваліфікаційним на Олімпійські ігри в Токіо.

Раніше повідомлялося, що блискавка вбила жінку під час забігу в італійських Альпах. Розряд потрапив в 45-річну громадянку Норвегії.

Також стало відомо, що в Швейцарії блискавка вразила 14 юних футболістів.