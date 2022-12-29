У низці великих міст України пролунали вибухи

10:41 29 грудня Київ, Україна

Через обстріл росії по всій території України в Києві зафіксовано пошкодження від уламків ракет, у Харкові є "приліт", а 90% Львова без світла.

Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.

Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.

Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили будинки в Дарницькому районі, також постраждала компанія в Голосіївському.
"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється.", - йдеться у повідомленні КМВА.

Міський голова Харкова інформував про серію вибухів та "прильоти" в обласному центрі.
"Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - написав він у Telegram.

Про вибухи у Львові повідомив мер Андрій Садовий.
"Чекаємо на додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси містом не курсують. Можливі перебої з водопостачанням. Переходимо до роботи дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", – заявив він.