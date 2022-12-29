У низці великих міст України пролунали вибухи

10:41 29 грудня Київ, Україна





Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.



Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.



Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили будинки в Дарницькому районі, також постраждала компанія в Голосіївському. Через обстріл росії по всій території України в Києві зафіксовано пошкодження від уламків ракет, у Харкові є "приліт", а 90% Львова без світла.Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили будинки в Дарницькому районі, також постраждала компанія в Голосіївському.

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється.", - йдеться у повідомленні КМВА.



Міський голова Харкова інформував про серію вибухів та "прильоти" в обласному центрі.

"Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - написав він у Telegram.



Про вибухи у Львові повідомив мер Андрій Садовий.