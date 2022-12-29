У низці великих міст України пролунали вибухи

Через обстріл росії по всій території України в Києві зафіксовано пошкодження від уламків ракет, у Харкові є "приліт", а 90% Львова без світла.
Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.
Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.
Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили будинки в Дарницькому районі, також постраждала компанія в Голосіївському.
Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.
Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.
Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили будинки в Дарницькому районі, також постраждала компанія в Голосіївському.
Міський голова Харкова інформував про серію вибухів та "прильоти" в обласному центрі.
Про вибухи у Львові повідомив мер Андрій Садовий.
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