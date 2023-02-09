У лавах "Укрзалізниці" викрито агента рф

12:47 09 лютого Київ, Україна

Служба безпеки викрила колаборанта у лавах "Укрзалізниці", який працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.



Про це повідомило відомство Служби безпеки України.

"Російським агентом виявився чинний чиновник регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба росії залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях", - йдеться у повідомленні.