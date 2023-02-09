У лавах "Укрзалізниці" викрито агента рф

12:47 09 лютого Київ, Україна

Служба безпеки викрила колаборанта у лавах "Укрзалізниці", який працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.

Про це повідомило відомство Служби безпеки України.
 
"Російським агентом виявився чинний чиновник регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба росії залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях", - йдеться у повідомленні.
 
Чоловік перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його діяльність.

Окупантів цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також ворожий соратник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Повідомляється, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно викрили російського агента, якого затримали у Чернігові. У чоловіка виявили смартфони з листуванням із представником ФСБ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання - до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.