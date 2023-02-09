У лавах "Укрзалізниці" викрито агента рф

Служба безпеки викрила колаборанта у лавах "Укрзалізниці", який працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.
Про це повідомило відомство Служби безпеки України.
Про це повідомило відомство Служби безпеки України.
Чоловік перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його діяльність.
Окупантів цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Також ворожий соратник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.
Повідомляється, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно викрили російського агента, якого затримали у Чернігові. У чоловіка виявили смартфони з листуванням із представником ФСБ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання - до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окупантів цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Також ворожий соратник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.
Повідомляється, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно викрили російського агента, якого затримали у Чернігові. У чоловіка виявили смартфони з листуванням із представником ФСБ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання - до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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