До низки українських дипустанов у світі невідомі відправили закривавлені пакунки з очима тварин

Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені посилки.
Вхід у квартиру посла у Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало листа з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов з території однієї європейської країни.
Українська сторона взаємодіє з правоохоронцями для розслідування всіх випадків загроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
За дорученням Дмитра Кулеби, всі українські посольства та консульства переведені у режим посилених заходів безпеки.
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