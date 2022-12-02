До низки українських дипустанов у світі невідомі відправили закривавлені пакунки з очима тварин

14:01 02 грудня Київ, Україна

Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені посилки.

"У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору і мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", — повідомив дипломат.

Вхід у квартиру посла у Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало листа з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов з території однієї європейської країни.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств та консульств України. Не маючи можливості зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українська сторона взаємодіє з правоохоронцями для розслідування всіх випадків загроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.



За дорученням Дмитра Кулеби, всі українські посольства та консульства переведені у режим посилених заходів безпеки.