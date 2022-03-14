У Румунії впав безпілотник РФ

18:09 14 березня Київ, Україна

Дрон знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж 100 кілометрів на південь від кордону України, повідомляють румунські ЗМІ.

Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.



Прес-секретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання або знаків, які б наводили на думку, що це щось військовий дрон або пов'язаний з війною апарат.



Проте, згідно із зображеннями, що публікуються румунськими ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.



Безпілотники "Орлан-10" розробляються лише Росією та постійно використовувалися під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.