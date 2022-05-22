У Рубіжному "дикі орки" виловили зі ставка і з'їли декоративних коропів

Немає межі "дикості" солдатів армії РФ, які прийшли на нашу землю з російської дрімучої глибинки. Ось ще один приклад тому. У Луганській області, у місті Рубіжне, поблизу Сєверодонецька, солдати російської армії з Бурятії виловили декоративних японських коропів із ставка та з'їли. Про це у суботу, 21 травня, розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі Україна 24.
Він зазначив, що один із місцевих підприємців розводив цих красивих риб в одному з приватних ставків. Проте окупанти вирішили, що її можна з'їсти.
Чиновник додав, що зараз російські солдати не мають жодної військової доктрини.
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