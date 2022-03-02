У Рівному в ДТП постраждав водій таксі - його деблокували рятувальники

09:53 03 червень Київ, Україна

У центрі Рівного на жвавому вечірньому перехресті на великій швидкості позашляховик врізався в автомобіль таксі. Травмованого водія легкового таксі довелося діставати співробітникам ДСНС за допомогою спецінструментів.
 
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС в Facebook.

Так, 2 червня о 21:30 по спецлінії "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю двох легкових автомобілів в обласному центрі на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю автомобілів марок Skoda і BMW. В останньому авто затиснуло водія.

Бійці ДСНС оперативно за допомогою спецінструменту деблокували травмованого водія і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Після відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах і змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Всього в результаті ДТП четверо травмованих. Всіх доставили в лікарню, де їхній стан оцінюють медики.

На місці події працювали рятувальники, поліціянти та медики.

Всі обставини ДТП встановлюватиме слідчо-оперативна група поліції.