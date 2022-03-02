У Рівному в ДТП постраждав водій таксі - його деблокували рятувальники

09:53 03 червень Київ, Україна

У центрі Рівного на жвавому вечірньому перехресті на великій швидкості позашляховик врізався в автомобіль таксі. Травмованого водія легкового таксі довелося діставати співробітникам ДСНС за допомогою спецінструментів.