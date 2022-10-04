У Рівному 9 листопада у двір бізнесменові підкинули гранату: сім'я не постраждала (ФОТО)

У місті Рівне в ніч проти 9 листопада у приватному секторі на вулиці Красильникова невідомі особи у двір підприємцю закинули гранату.

Про це в районне управління поліції на Рівненщині повідомив сам потерпілий.

На дзвінок, що надійшов о 01:33, виїхали оперативний відділ та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП у Рівненській області. Після прибуття поліція встановила, що потерпілий чоловік 39 років, бізнесмен і власник будівельної фірми. На момент вибуху підприємець зі своєю сім'єю (дружина та двоє дітей) перебували вдома. На місці події ніхто не постраждав.

Також поліцією було виявлено сліди вибухової речовини. Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль Volkswagen Touareg та паркан. Було вилучено уламки гранати РГД-5 та важіль.

Поліція встановлює особи причетних до вибуху.

Проводяться слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень).