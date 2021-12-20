У Рівному 14 листопада, внаслідок ДТП автомобіль розірвало на дві частини: водій не впорався з керуванням та врізався у стовп

У місті Рівне 14 листопада сталася ДТП. Автомобіль Plymouth Acclaim в'їхав у електроопору. Внаслідок порушення правил дорожнього руху постраждалих з транспортного засобу госпіталізували. Ними виявилися двоє чоловіків – 30 та 23 років.

Про це повідомляє відділ комунікації у Рівненській області.

При в'їзді до Рівного на вулиці Млинівській сталася аварія. На місці ДТП працювали поліція районного управління міста Рівне, патруль, медичний персонал екстреної швидкої допомоги та рятувальники ДСНС.

Поліція попередньо встановила, що водій автотранспорту Plymouth Acclaim їхав із села Обарів до міста з перевищенням швидкості. Чоловік 30 років не зміг впоратися з керуванням і зіткнувся з перешкодою. Машину на великій швидкості від удару в електроопору розірвало: її капот разом із мотором відскочив від стовпа і спалахнув.

Рятувальники ГУ ДСНС загасили вогонь та провели деблокування людей з транспортного засобу та передали їх медичним працівникам.