У Рівненській області 16 листопада сталися дві смертельні ДТП

09:28 17 листопад Київ, Україна

На Рівненщині ввечері, 16 листопада, сталися дві смертельні аварії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Рівненській області.

Смертельне зіткнення двох транспортних засобів у Дубенському районі сталося у вівторок увечері, 16 листопада.

Так, 16 листопада, о 17:20 поліція Дубенського РВ отримала повідомлення, що на автодорозі в Дубенському районі в районі сіл Великої Городниці та Завалля сталася ДТП.

На місці аварії поліція заздалегідь встановила, що на дорозі сталося лобове зіткнення автомобілів Opel та Audi.

Через зіткнення 65-річний водій Audi, мешканець Луцька, отримав травми, несумісні з життям, і співробітники екстреної допомоги констатували смерть.

Водій Opel 22 років, мешканець села Підбрусень отримав медичну допомогу.

Друга смертельна пригода на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Тихе спричинила смерть двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому переходу.

Поліція районного відділення міста Костопіль отримала повідомлення о 18:45. На місці ДТП встановлено, що водій автомобіля Renault та водій зустрічного транспортного засобу Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка. Обидва пішоходи від отриманих травм померли на місці.

Наразі поліцією встановлюються причини та обставини.