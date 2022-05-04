На Рівненщині зіткнулися бензовоз, автобус та легковик: загинули 27 людей

07:49 04 травня Київ, Україна





3 травня на трасі "Київ-Чоп" на Рівненщині поблизу села Ситне Дубенського району сталася жахлива ДТП - зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, після ДТП почалася пожежа.

ДТП стала наймасштабнішою дорожньою трагедією країни за останнє десятиліття.

У салоні маршрутного автобуса, за попередньою інформацією, сполученням «Харків-Згожелець» (Польща), перебували 35 пасажирів, 11 з них доставлені до медичних закладів Радивілова та Дубна. Два водії загинули. Не вижив в аварії і водій автомобіля "Mercedes Vito", який, за попередніми даними, став винуватцем аварії. Водій бензовозу у лікарні.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих, проте на сьогодні, за інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, кількість жертв ДТП збільшилася до 27 осіб.