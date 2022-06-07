На Рівненщині викрили прикордонника, який передавав дані російським військовим

15:58 07 червня Київ, Україна

На Рівненщині повідомили про підозру в державній зраді працівнику прикордонного загону, який передавав росії розвіддані про українських військовослужбовців.



Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.



Слідство встановило, що чоловіка завербували, коли він працював у групі комплектування прикордонного загону ДПС України. Прикордонник співпрацював із офіцером запасу збройних сил росії.

“Зокрема, він збирав та передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках прикордонник передавав іншій ексвійськовій держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їхньої подальшої ліквідації”, – йдеться у повідомленні.

В Управлінні СБУ на Рівненщині зазначили, що чоловік ще до початку повномасштабного російського вторгнення "ініціативно встановив зв'язок із представниками збройних сил країни-окупанта, яким допомагав у проведенні підривної діяльності проти України".

“З цією метою він скопіював службову інформацію однієї з військових структур України та надав віддалений доступ до неї російським агресорам. Під час проведення обшуків контррозвідники вилучили боєприпаси, мобільний телефон, ноутбук та паперові носії інформації”, – повідомляє Управління СБУ.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років із конфіскацією майна чи ні.



Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення відповідальності за державну зраду. Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.