На Рівненщині викрили прикордонника, який передавав дані російським військовим

На Рівненщині повідомили про підозру в державній зраді працівнику прикордонного загону, який передавав росії розвіддані про українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що чоловіка завербували, коли він працював у групі комплектування прикордонного загону ДПС України. Прикордонник співпрацював із офіцером запасу збройних сил росії.
В Управлінні СБУ на Рівненщині зазначили, що чоловік ще до початку повномасштабного російського вторгнення "ініціативно встановив зв'язок із представниками збройних сил країни-окупанта, яким допомагав у проведенні підривної діяльності проти України".
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років із конфіскацією майна чи ні.
Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення відповідальності за державну зраду. Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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