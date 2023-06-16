У Ростові розпочалося судилище над 22 полоненими «азовцями»

11:22 15 червня Київ, Україна

У Ростові розпочався суд над 22 полоненими «азовцями» . Вони захищали Маріуполь та потрапили в полон у травні 2022 року. Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях щодо повалення влади в "ДНР".

У разі визнання їх винними "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення.

З 24 осіб, яким було пред'явлено звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З 22 обвинувачених, які представили перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".

Як відомо, у серпні минулого року вищий суд росії визнав полк "Азов" - колишній добровольчий батальйон, офіційно інтегрований в українську армію, "терористичною" організацією. Постанова верховного суду росії передбачає тривалі терміни тюремного ув'язнення для членів "Азова", яких російська влада звинувачує в "приховуванні неонацистської ідеології та ідеології прихильників переваги білої раси".