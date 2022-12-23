У Ростові-на-Дону заарештували українця та росіянина за підозрою у держзраді

17:20 23 грудня Київ, Україна





Як стверджує слідство, росіянин Євген Нікіфоров мав намір перейти кордон і брати участь у бойових діях на боці ЗСУ. Українець Владислав Понамарьов передавав координати розташування підрозділів зс росії. Суд у Ростові-на-Дону на два місяці взяв під арешт громадянина росії та громадянина України за підозрою у шпигунстві та держзраді. Про це 23 грудня повідомило Управління фсб з Ростовської області.Як стверджує слідство, росіянин Євген Нікіфоров мав намір перейти кордон і брати участь у бойових діях на боці ЗСУ. Українець Владислав Понамарьов передавав координати розташування підрозділів зс росії.

"Вони заарештовані Ленінським районним судом на два місяці кожний", - уточнили у спецслужбі.



Зазначається, що при затриманні Нікіфорова нібито було вилучено підписані ним анкету та заяву на укладення контракту з ЗСУ, костюм "гірка Таслан", мобільні телефони, які використовуються для зв'язку з абонентами на території України.