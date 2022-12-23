У Ростові-на-Дону заарештували українця та росіянина за підозрою у держзраді

17:20 23 грудня Київ, Україна

Суд у Ростові-на-Дону на два місяці взяв під арешт громадянина росії та громадянина України за підозрою у шпигунстві та держзраді. Про це 23 грудня повідомило Управління фсб з Ростовської області.

Як стверджує слідство, росіянин Євген Нікіфоров мав намір перейти кордон і брати участь у бойових діях на боці ЗСУ. Українець Владислав Понамарьов передавав координати розташування підрозділів зс росії.
 
"Вони заарештовані Ленінським районним судом на два місяці кожний", - уточнили у спецслужбі.

Зазначається, що при затриманні Нікіфорова нібито було вилучено підписані ним анкету та заяву на укладення контракту з ЗСУ, костюм "гірка Таслан", мобільні телефони, які використовуються для зв'язку з абонентами на території України.
 
"Одночасно в Ростовській області виявлено громадянина росії та України Понамарьова, залученого СБ України до конфіденційного співробітництва. Встановлено, що Понамарьов передав українській стороні дані про дислокацію російських військовослужбовців та інформацію про пересування військової техніки. В результаті за переданими координатами підрозділами ЗСУ було завдано ракетного удару РСЗВ Хаймарс", - наголосили в фсб.