У Росію заборонено в'їзд для п'яти померлих американців

06:31 22 травня Київ, Україна

Москва дуже "послідовна" у своїх санкціях проти США: в'їзд у країну заборонено навіть тим, хто вже помер. До санкційного "чорного списку" Росія включила щонайменше п'ять померлих громадян США, для яких діє заборона на в'їзд до Росії. Про це свідчить список, оприлюднений у суботу, 21 травня, МЗС РФ.

Примітно, що російський уряд знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців близько 5 людей стоїть позначка "померла".

МЗС РФ в офіційному поясненні зазначає, що щодо них діє "заборона в'їзду (до Росії) на постійній основі"

Так, в'їзд заборонено екс-сенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), екс-конгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишньому першому заступнику директора ЦРУ Меліссі Дріско, екс-судді Стівену О'Нілу, колишньому військовослужбовцю.

Раніше повідомлялося, що РФ заборонила в'їзд у країну Джо Байдену та його сину. Росія заборонила в'їзд до країни 963 громадянам США.