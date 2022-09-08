У російському Білгороді вибухнула електрична підстанція

Вночі 8 вересня у Білгороді вибухнула електрична підстанція, внаслідок чого місцеві жителі залишилися без світла, а також виникли перебої з водопостачанням.
Про це повідомляють у російських Telegram-каналах.
Також у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху. Про відсутність електропостачання повідомляють не лише в самому Білгороді, а й в області.
За повідомленнями очевидців, спалахнула підстанція на Князя Трубецького. Люди прокинулися через сильні спалахи в небі. Говорять, що горіло близько хвилини. Потім полум'я поменшало, приїхали пожежники.
Тим часом у місцевому обленерго повідомляють про аварійне відключення. Запевняють, що на ранок світло у білгородців з'явиться.
Також у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху. Про відсутність електропостачання повідомляють не лише в самому Білгороді, а й в області.
За повідомленнями очевидців, спалахнула підстанція на Князя Трубецького. Люди прокинулися через сильні спалахи в небі. Говорять, що горіло близько хвилини. Потім полум'я поменшало, приїхали пожежники.
Тим часом у місцевому обленерго повідомляють про аварійне відключення. Запевняють, що на ранок світло у білгородців з'явиться.
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