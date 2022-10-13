У російському Білгороді на житловий будинок впав "невідомий об'єкт"

18:24 13 жовтня Київ, Україна

В результаті роботи ППО в Білгороді на багатоповерховий житловий будинок впав "невідомий об'єкт".

Про це 13 жовтня повідомив мер міста Антон Іванов у Telegram.

Він уточнив, що інцидент стався на вулиці Губкіна. Наразі інформації про постраждалих немає. Мешканців будинку розселять у готелі. На місці працюють оперативні служби.

У соцмережах з'явилися фото та відео пошкодженої багатоповерхівки.

За інформацією Telegram-каналу BAZA, частина снаряда чи ракети впала на спортивний майданчик ліцею №32 у Білгороді.

Ще один снаряд влучив у приватний будинок у селищі Таврово Білгородської області. На місці виникла пожежа.
 