У російському Білгороді на житловий будинок впав "невідомий об'єкт"

В результаті роботи ППО в Білгороді на багатоповерховий житловий будинок впав "невідомий об'єкт".
Про це 13 жовтня повідомив мер міста Антон Іванов у Telegram.
Він уточнив, що інцидент стався на вулиці Губкіна. Наразі інформації про постраждалих немає. Мешканців будинку розселять у готелі. На місці працюють оперативні служби.
У соцмережах з'явилися фото та відео пошкодженої багатоповерхівки.
За інформацією Telegram-каналу BAZA, частина снаряда чи ракети впала на спортивний майданчик ліцею №32 у Білгороді.
Ще один снаряд влучив у приватний будинок у селищі Таврово Білгородської області. На місці виникла пожежа.
Він уточнив, що інцидент стався на вулиці Губкіна. Наразі інформації про постраждалих немає. Мешканців будинку розселять у готелі. На місці працюють оперативні служби.
У соцмережах з'явилися фото та відео пошкодженої багатоповерхівки.
За інформацією Telegram-каналу BAZA, частина снаряда чи ракети впала на спортивний майданчик ліцею №32 у Білгороді.
Ще один снаряд влучив у приватний будинок у селищі Таврово Білгородської області. На місці виникла пожежа.
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