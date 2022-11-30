У російській Пермі спалахнула ТЕЦ

Вранці 30 листопада сталася пожежа на одній із найбільших ТЕЦ у російському місті Перм.
Про це повідомили росЗМІ.
У місцевих пабліках постять відео пожежі. Над містом видно величезні клуби диму.
До території ТЕЦ стягнуто всі служби міста, евакуйовано 500 осіб. Повідомляється, що є загроза переходу вогню на інші будинки.
Про це повідомили росЗМІ.
У місцевих пабліках постять відео пожежі. Над містом видно величезні клуби диму.
До території ТЕЦ стягнуто всі служби міста, евакуйовано 500 осіб. Повідомляється, що є загроза переходу вогню на інші будинки.
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