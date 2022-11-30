У російській Пермі спалахнула ТЕЦ

12:32 30 листопада Київ, Україна

Вранці 30 листопада сталася пожежа на одній із найбільших ТЕЦ у російському місті Перм.

Про це повідомили росЗМІ.

У місцевих пабліках постять відео пожежі. Над містом видно величезні клуби диму.

До території ТЕЦ стягнуто всі служби міста, евакуйовано 500 осіб. Повідомляється, що є загроза переходу вогню на інші будинки.
 
 