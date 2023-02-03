У Брянській області спрацювала ППО

09:09 03 лютого Київ, Україна

Мешканці Брянської області росії вранці у п'ятницю писали в соцмережі про вибухи у Стародубському окрузі.



Про це йдеться у заяві губернатора Брянської області Олександра Богомаза на його Telegram-каналі.



Російський чиновник поспішив запевнити, що всі вибухи, які чулися в регіоні, пов'язані нібито "з роботою російських сил ППО".