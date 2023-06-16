У росії заявляють про "приліт" вибухівки до будівлі ФСБ у Білгороді

Російські ЗМІ повідомляють про нібито "приліт" вибухівки до будівлі ФСБ у Білгороді.
Декілька джерел, включаючи провладний Telegram-канал "Рибар" та видання "Readovka", підтверджують інформацію про вибух.
Проте офіційна влада поки не прокоментувала подію.
Введений режим контртерористичної операції у регіоні створює обмеження публікації без посилання офіційні джерела.
Декілька джерел, включаючи провладний Telegram-канал "Рибар" та видання "Readovka", підтверджують інформацію про вибух.
Проте офіційна влада поки не прокоментувала подію.
Введений режим контртерористичної операції у регіоні створює обмеження публікації без посилання офіційні джерела.
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