У росії заявляють про "приліт" вибухівки до будівлі ФСБ у Білгороді

09:30 23 травня Київ, Україна

Російські ЗМІ повідомляють про нібито "приліт" вибухівки до будівлі ФСБ у Білгороді.

Декілька джерел, включаючи провладний Telegram-канал "Рибар" та видання "Readovka", підтверджують інформацію про вибух.

Проте офіційна влада поки не прокоментувала подію.

Введений режим контртерористичної операції у регіоні створює обмеження публікації без посилання офіційні джерела.