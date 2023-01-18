У росії застрелили військового за втечу з війни

Російські силовики застрелили солдата Дмитра Перова, який втік із війни в Україні разом із зброєю.
Про це повідомляє пресслужба уряду Липецької області.
Російські телеграм-канали пишуть, що військовий чинив опір.
Після вбивства силовики рф не змогли відразу підійти до загиблого і викликали на місце саперів.
Повідомлялося, нібито Перов "самовільно залишив розташування" військової частини у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".
РосЗМІ також повідомляли, що у Перова може бути автомат із п'ятьма магазинами та кілька гранат.
17 січня його бачили у матері у Воронежі. Хлопець потрапив на камери відеоспостереження на одній із автобусних зупинок, коли він сідав у маршрутне таксі.
Про це повідомляє пресслужба уряду Липецької області.
Російські телеграм-канали пишуть, що військовий чинив опір.
Після вбивства силовики рф не змогли відразу підійти до загиблого і викликали на місце саперів.
Повідомлялося, нібито Перов "самовільно залишив розташування" військової частини у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".
РосЗМІ також повідомляли, що у Перова може бути автомат із п'ятьма магазинами та кілька гранат.
17 січня його бачили у матері у Воронежі. Хлопець потрапив на камери відеоспостереження на одній із автобусних зупинок, коли він сідав у маршрутне таксі.
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