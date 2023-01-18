У росії застрелили військового за втечу з війни

16:52 18 січня Київ, Україна

Російські силовики застрелили солдата Дмитра Перова, який втік із війни в Україні разом із зброєю.

Про це повідомляє пресслужба уряду Липецької області.

Російські телеграм-канали пишуть, що військовий чинив опір.

Після вбивства силовики рф не змогли відразу підійти до загиблого і викликали на місце саперів.

Повідомлялося, нібито Перов "самовільно залишив розташування" військової частини у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".

РосЗМІ також повідомляли, що у Перова може бути автомат із п'ятьма магазинами та кілька гранат.

17 січня його бачили у матері у Воронежі. Хлопець потрапив на камери відеоспостереження на одній із автобусних зупинок, коли він сідав у маршрутне таксі.