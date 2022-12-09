У росії загорівся комбінат, який виготовляв шини для військової техніки

На Алтайському шинному комбінаті у російському Барнаулі сталася велика пожежа. Зазначається, що комбінат виготовляв шини для авіа- та військової техніки.
Про це повідомляє Прокуратура Алтайського краю.
Пожежа почалася близько 5 ранку. О 10-й місцеві пожежники заявили, що локалізували на площі 1 тис. кв. м. Гасіння ускладнене низькою температурою та сильним задимленням.
У ліквідації пожежі взяли участь 110 осіб та 33 одиниці техніки.
Під час пожежі з будівлі комбінату врятували трьох людей, вони не постраждали. Про загиблих не повідомляється.
Місцева прокуратура вже проводить перевірку та намагається встановити причини пожежі.
Про це повідомляє Прокуратура Алтайського краю.
Пожежа почалася близько 5 ранку. О 10-й місцеві пожежники заявили, що локалізували на площі 1 тис. кв. м. Гасіння ускладнене низькою температурою та сильним задимленням.
У ліквідації пожежі взяли участь 110 осіб та 33 одиниці техніки.
Під час пожежі з будівлі комбінату врятували трьох людей, вони не постраждали. Про загиблих не повідомляється.
Місцева прокуратура вже проводить перевірку та намагається встановити причини пожежі.
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