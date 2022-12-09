У росії загорівся комбінат, який виготовляв шини для військової техніки

15:40 09 грудня Київ, Україна

На Алтайському шинному комбінаті у російському Барнаулі сталася велика пожежа. Зазначається, що комбінат виготовляв шини для авіа- та військової техніки.



Про це повідомляє Прокуратура Алтайського краю.



Пожежа почалася близько 5 ранку. О 10-й місцеві пожежники заявили, що локалізували на площі 1 тис. кв. м. Гасіння ускладнене низькою температурою та сильним задимленням.



У ліквідації пожежі взяли участь 110 осіб та 33 одиниці техніки.



Під час пожежі з будівлі комбінату врятували трьох людей, вони не постраждали. Про загиблих не повідомляється.



Місцева прокуратура вже проводить перевірку та намагається встановити причини пожежі.