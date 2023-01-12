У росії військового засудили до 5 років в'язниці за відмову воювати в Україні

Суд в Уфі засудив 24-річного військовослужбовця до п'яти років позбавлення волі за відмову воювати в Україні.
Про це повідомила об'єднана пресслужба судів Башкирії у Telegram.
Згідно з матеріалами суду, 24-річному єфрейтору Марселю Кандарову інкримінували ухилення від проходження військової служби тривалістю понад 1 місяць у період мобілізації.
Повідомляється, що у травні 2022 року Кандаров, не бажаючи брати участь у війні проти України, не прийшов до місця служби.
У вересні 2022 року його виявили правоохоронці.
Суд визнав Кандарова винним в ухиленні від проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з відбуванням у виправній колонії загального режиму.
Про це повідомила об'єднана пресслужба судів Башкирії у Telegram.
Згідно з матеріалами суду, 24-річному єфрейтору Марселю Кандарову інкримінували ухилення від проходження військової служби тривалістю понад 1 місяць у період мобілізації.
Повідомляється, що у травні 2022 року Кандаров, не бажаючи брати участь у війні проти України, не прийшов до місця служби.
У вересні 2022 року його виявили правоохоронці.
Суд визнав Кандарова винним в ухиленні від проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з відбуванням у виправній колонії загального режиму.
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