У росії військового засудили до 5 років в'язниці за відмову воювати в Україні

13:10 12 січня Київ, Україна

Суд в Уфі засудив 24-річного військовослужбовця до п'яти років позбавлення волі за відмову воювати в Україні.

Про це повідомила об'єднана пресслужба судів Башкирії у Telegram.

Згідно з матеріалами суду, 24-річному єфрейтору Марселю Кандарову інкримінували ухилення від проходження військової служби тривалістю понад 1 місяць у період мобілізації.

Повідомляється, що у травні 2022 року Кандаров, не бажаючи брати участь у війні проти України, не прийшов до місця служби.

У вересні 2022 року його виявили правоохоронці.

Суд визнав Кандарова винним в ухиленні від проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з відбуванням у виправній колонії загального режиму.