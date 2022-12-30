У росії знову впала ракета - ЗМІ

13:06 30 грудня Київ, Україна

У Руднянському районі Волгоградської області росії впали уламки, схожі на російську крилату ракету, це вже другий випадок падіння за останній місяць.



Про це повідомляють росЗМІ.

"Невідомі літаючі, ймовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події вже знаходяться екстрені служби, які оточили уламки.



Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил росії у 2012 році, а вперше їх застосували у Сирії проти ІДІЛ у 2015 році.



Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському та Руднянському районах Волгоградської області. Пізніше чиновники офіційно визнали приналежність уламків російським військовим.



Місцева влада стверджує, що падіння уламків не завдало шкоди інфраструктурі, ніхто не постраждав.