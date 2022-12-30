У росії знову впала ракета - ЗМІ

У Руднянському районі Волгоградської області росії впали уламки, схожі на російську крилату ракету, це вже другий випадок падіння за останній місяць.
Про це повідомляють росЗМІ.
Про це повідомляють росЗМІ.
Повідомляється, що на місці події вже знаходяться екстрені служби, які оточили уламки.
Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил росії у 2012 році, а вперше їх застосували у Сирії проти ІДІЛ у 2015 році.
Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському та Руднянському районах Волгоградської області. Пізніше чиновники офіційно визнали приналежність уламків російським військовим.
Місцева влада стверджує, що падіння уламків не завдало шкоди інфраструктурі, ніхто не постраждав.
Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил росії у 2012 році, а вперше їх застосували у Сирії проти ІДІЛ у 2015 році.
Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському та Руднянському районах Волгоградської області. Пізніше чиновники офіційно визнали приналежність уламків російським військовим.
Місцева влада стверджує, що падіння уламків не завдало шкоди інфраструктурі, ніхто не постраждав.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі