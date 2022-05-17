У Росії згорів приватний будинок для людей похилого віку, загинули 11 осіб

10:34 15 грудня Київ, Україна

У приватному пансіонаті для людей похилого віку в Республіці Башкирія, в Росії, сталася пожежа, в результаті якої загинули 11 постояльців.

Про це повідомили в пресслужбі МНС Росії.

"О 00:53 по Москві надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Кизильскій в населеному пункті Ішбулдіно Абзеліловського району Башкирії. У ході гасіння на місці пожежі виявлено тіла 11 загиблих", - сказали у відомстві.

На момент прибуття пожежників одноповерхову будівлю повністю охопило полум'я. З пансіонату самостійно евакуювалися чотири людини. О 04:00 мск (03:00 за Києвом - прим. ред.) пожежу загасили. Площа спалаху склала 72 кв. м.

"Причини та обставини події встановлюються. Працює слідчо-оперативна група, дізнавач МНС Росії. На місце направлені експерти випробувальної пожежної лабораторії. Організовано оповіщення родичів, надається психологічна допомога", - додали в МНС.

За попередніми даними, ніхто з персоналу пансіонату не загинув. Одна зі співробітниць "Будинку пристарілих" встигла вивести трьох літніх людей, коли спрацювала пожежна сигналізація. Решту врятувати не встигла, а вибратися самостійно літні люди не змогли.



Будинок пристарілих був приватним - в місцевому Мінсоцзахисту навіть не знали про існування установи. За словами джерел, пансіонат не мав ліцензії на постійне проживання постояльців, тільки на надання соціальних послуг людям похилого віку та інвалідам.



Повідомляється, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем. Прокуратура Башкирії проведе перевірку за фактом події.



У будинок власниці пансіонату в Башкирії прийшла поліція. Правоохоронці вилучають документацію.



Місцеві кажуть, що дочка Расіми Махіянової (так звуть власницю) чергувала цієї ночі в будинку для літніх людей, і саме вона допомогла врятуватися трьом постояльцям.