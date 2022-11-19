У росії рекламують усиновлення українських дітей у російські сім'ї - ISW

10:51 17 листопада Київ, Україна

У росії блогери просувають насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім'ї. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 16 листопада.



Зазначається, що 9 листопада відомі російські військові блогери почали поширювати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, усиновлених у російські сім'ї.



У ньому стверджується, що лише у 2022 році російська влада "евакуювала" з українського регіону понад 150 тисяч дітей

"Неясно, як саме російські джерела підраховують цю цифру, але українські офіційні особи раніше оцінювали це число у 6-8 тисяч осіб", - зазначили аналітики.

Крім того, голова Чечні рамзан кадиров заявив, що співпрацює з уповноваженою рф з прав дитини Марією Львовою-Бєловою щодо залучення "важких підлітків" з різних регіонів росії та окупованих Донецької та Луганської областей до республіки для проведення "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного" виховання".



В ISW нагадали, що Львова-Бєлова постійно виступала за депортацію та усиновлення українських дітей та сама усиновила дитину з Маріуполя.