У росії розбився військовий літак Іл-76: троє загиблих

10:21 24 червня Київ, Україна

У росії, під містом Рязань, зазнав аварії військовий літак Іл-76. Внаслідок аварії загинули троє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.



Зазначається, що літак упав у поле, при ударі об землю він спалахнув. На борту було дев'ятеро людей. Усі, хто вижив, - госпіталізовані.



Про причини катастрофи не повідомляється.



Раніше, 21 червня, в Ростовській області росії зазнав аварії російський військовий літак. За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25.



За кілька днів до цього літак-штурмовик Су-25 розбився у Корочанському районі Білгородської області. Пілот встиг катапультуватись.