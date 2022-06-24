У росії розбився військовий літак Іл-76: троє загиблих

У росії, під містом Рязань, зазнав аварії військовий літак Іл-76. Внаслідок аварії загинули троє людей.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що літак упав у поле, при ударі об землю він спалахнув. На борту було дев'ятеро людей. Усі, хто вижив, - госпіталізовані.
Про причини катастрофи не повідомляється.
Раніше, 21 червня, в Ростовській області росії зазнав аварії російський військовий літак. За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25.
За кілька днів до цього літак-штурмовик Су-25 розбився у Корочанському районі Білгородської області. Пілот встиг катапультуватись.
Зазначається, що літак упав у поле, при ударі об землю він спалахнув. На борту було дев'ятеро людей. Усі, хто вижив, - госпіталізовані.
Про причини катастрофи не повідомляється.
Раніше, 21 червня, в Ростовській області росії зазнав аварії російський військовий літак. За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25.
За кілька днів до цього літак-штурмовик Су-25 розбився у Корочанському районі Білгородської області. Пілот встиг катапультуватись.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі