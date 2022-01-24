У Росії п'ятикласників «захопили» в заручники. Одному з дітей стало погано з серцем.

21:02 08 вересень Київ, Україна

У місті Ішимі Тюменської області вирішили провести спецурок ОБЖ по боротьбі з тероризмом. П'ятикласників захопили в заручники, не попередивши ні дітей, ні їхніх батьків.

Одному з учнів стало погано з серцем. Про це повідомляє один з Telegram-каналів. Про це повідомляє один з Telegram-каналів.

«Відзначилися надмірно ініціативні вчителі школи №2 в містечку Ішим. Свої вчення вони присвятили черговій річниці бесланської трагедії. Під час уроку ОБЖ в 5А клас увірвалися люди у військовій формі та розіграли сценку «всім сидіти на місцях, це захоплення заручників», - йдеться в повідомленні.

Жертвами навчального процесу стали учні з військово-патріотичного класу, місцеві юнармійцы. Одному з дітей, у якого були вроджені проблеми з серцем, стало погано, його довелося забрати додому, пізніше йому довелося викликати швидку допомогу.