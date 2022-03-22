У Росії мобілізують на війну з Україною боржників, злочинців та аліментників - розвідка

15:43 22 березня Київ, Україна

У Росії почали мобілізувати на війну з Україною злочинців, зокрема, тих, хто не сплачує аліменти, а також тих, хто не може виплатити кредити.



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.



Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей, уточнили в повідомленні. Кількість таких людей збільшується у прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від запроваджених санкцій.



Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань у разі підписання договору з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції стали поширюватися на території республіки Татарстан, у П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні», – йдеться у інформації розвідки.