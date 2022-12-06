У росії хочуть заочно заарештувати Верещук та Джапарову

ФСБ просить російський суд заочно заарештувати віцепрем'єра України Ірину Верещук та заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову "за порушення територіальної цілісності росії".
Про це повідомляє російське інформагентство "ТАРС".
Також стало відомо, що ФСБ росії оголосила Верещук та Джапарову у міжнародний розшук у справі про порушення територіальної цілісності росії.
Джапарова сказала, що не знала про таку ініціативу спецслужб росії.
Також стало відомо, що ФСБ росії оголосила Верещук та Джапарову у міжнародний розшук у справі про порушення територіальної цілісності росії.
Джапарова сказала, що не знала про таку ініціативу спецслужб росії.
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