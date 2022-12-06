У росії хочуть заочно заарештувати Верещук та Джапарову

"Я це оцінюю як найкраще привітання з Днем Збройних сил України. Це черговий акт, який доводить, що російська федерація дискредитувала себе в черговий раз. Вона когось звинувачує, хоча це вона порушує міжнародне право щодня, скоюючи військові злочини, злочини проти людства. І реакція МЗС буде незабаром”, - сказала Джапарова.