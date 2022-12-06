У росії хочуть заочно заарештувати Верещук та Джапарову

11:37 06 грудня Київ, Україна

ФСБ просить російський суд заочно заарештувати віцепрем'єра України Ірину Верещук та заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову "за порушення територіальної цілісності росії".
 
Про це повідомляє російське інформагентство "ТАРС".

Також стало відомо, що ФСБ росії оголосила Верещук та Джапарову у міжнародний розшук у справі про порушення територіальної цілісності росії.

Джапарова сказала, що не знала про таку ініціативу спецслужб росії.
"Я це оцінюю як найкраще привітання з Днем Збройних сил України. Це черговий акт, який доводить, що російська федерація дискредитувала себе в черговий раз. Вона когось звинувачує, хоча це вона порушує міжнародне право щодня, скоюючи військові злочини, злочини проти людства. І реакція МЗС буде незабаром”, - сказала Джапарова.