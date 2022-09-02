У росії був підірваний автомобіль "консультанта" путіна з пропаганди

09:05 21 серпня Київ, Україна

У Підмосков'ї, в районі селища Великі Вяземи, увечері в суботу, 20 серпня, вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, який належав російському пропагандисту Олександру Дугіну. Водійка загинула, повідомляє ТАРС.

За даними правоохоронців, за кермом джипа, який вибухнув під час руху, їхала дочка Дугіна – Дар'я. У машині вона була одна.

При цьому тіло водія Land Cruiser неможливо ідентифікувати на місці – воно повністю згоріло. Попередньо встановлено, що це жінка.

Як повідомляється, Дугіна поверталася з фестивалю, і разом із нею мав їхати батько. Однак той в останній момент сів в інший автомобіль.

Зазначимо, Олександра Дугіна називають "консультантом" російського президента володимира путіна з пропаганди. Його дочка нещодавно була внесена до списків санкцій Великобританії, оскільки сприяла батькові в поширенні ідеології "російського світу".

Нагадаємо, напередодні на гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка було скоєно замах - у момент його під'їзду до зоопарку спрацював вибуховий пристрій. Колаборант вижив.