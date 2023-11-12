У росії все частіше трапляються аварії вантажних поїздів через підриви залізничних колій

Все частіше з росії надходять повідомлення про аварії вантажних поїздів. При цьому причиною катастрофи називається або підрив залізничного полотна, або просто втручання сторонніх осіб.
Так, учора, 11 листопада на залізничному перегоні Рибне-Блок пост у Рязанській області «внаслідок втручання сторонніх осіб» відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда, повідомляє пресслужба Московської залізниці (МЗ).
Телеграм-канал Mash пише, що перед сходом було чутно вибух, пошкоджено залізничне полотно. Сім із вагонів, що зазнали аварії, були з мінеральними добривами всередині. Про «бавовну» на залізниці повідомляє також телеграм-канал «112».
У МЗ додали, що на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає.
Нагадаємо, що в червні з рейок зійшли 15 залізничних вагонів в Олексіївському окрузі Білгородської області, у ніч на 11 червня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, постраждалих серед працівників РЗ та мешканців немає.
На початку травня у Брянській області через підрив залізниці зійшов з рейок локомотив із нафтопродуктами, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.
18 травня у Сімферопольському районі анексованого Криму зійшли з рейок вагони із зерном, повідомив голова Криму Сергій Аксьонов. Згодом глава кримського парламенту Володимир Константинов уточнив, що причиною став підрив залізничного полотна.
Того ж дня стало відомо про диверсію на залізничних коліях у Казані. Як стверджується, невідомі підпалили відразу чотири релейні шафи. Через НП довелося затримати п'ять вантажних складів.
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