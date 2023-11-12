У росії все частіше трапляються аварії вантажних поїздів через підриви залізничних колій

Все частіше з росії надходять повідомлення про аварії вантажних поїздів. При цьому причиною катастрофи називається або підрив залізничного полотна, або просто втручання сторонніх осіб.

Так, учора, 11 листопада на залізничному перегоні Рибне-Блок пост у Рязанській області «внаслідок втручання сторонніх осіб» відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда, повідомляє пресслужба Московської залізниці (МЗ).

«Внаслідок інциденту незначні травми отримав помічник машиніста, для надання допомоги йому викликано бригаду медиків. Загрози екології немає», - заявили у МЗ.

Телеграм-канал Mash пише, що перед сходом було чутно вибух, пошкоджено залізничне полотно. Сім із вагонів, що зазнали аварії, були з мінеральними добривами всередині. Про «бавовну» на залізниці повідомляє також телеграм-канал «112».

У МЗ додали, що на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає.

Нагадаємо, що в червні з рейок зійшли 15 залізничних вагонів в Олексіївському окрузі Білгородської області, у ніч на 11 червня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, постраждалих серед працівників РЗ та мешканців немає.

На початку травня у Брянській області через підрив залізниці зійшов з рейок локомотив із нафтопродуктами, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

18 травня у Сімферопольському районі анексованого Криму зійшли з рейок вагони із зерном, повідомив голова Криму Сергій Аксьонов. Згодом глава кримського парламенту Володимир Константинов уточнив, що причиною став підрив залізничного полотна.

Того ж дня стало відомо про диверсію на залізничних коліях у Казані. Як стверджується, невідомі підпалили відразу чотири релейні шафи. Через НП довелося затримати п'ять вантажних складів.