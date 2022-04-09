09:12 17 липня Київ, Україна

У Рівненській області перекинувся автобус з сорока пасажирами, майже половина з них отримали травми і були госпіталізовані. Аварія сталася сьогодні рано вранці, автобус рухався в напрямку "Київ - Вроцлав".



Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"17 липня о 03 год. 45 хв поблизу міста Радивилів Дубенського району на автодорозі водій рейсового автобуса сполученням "Київ - Вроцлав" (перебувало 40 осіб) не впорався з керуванням та допустив перекидання, внаслідок чого 16 осіб з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи", - сказано в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.