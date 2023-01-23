У росії встановили систему ППО поблизу резиденції путіна

У Новгородській області біля резиденції президента кремлівського режиму в селі Ящерове Валдайського району встановили систему ППО.
Про це повідомляють ЗМІ.
Про це повідомляють ЗМІ.
Зокрема, мешканець міста Валдай у Новгородській області надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня, - на фотографії розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімку, був розміщений у поселенні "кілька тижнів тому". На фото, мабуть, зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж останніми днями були помічені в центрі москви і в Підмосков'ї.
Журналісти роблять висновок, що система ППО з'явилася в Ящеровому невдовзі після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни - перша атака на авіабази під Рязанню та в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.
Жителі Ящерового та сусідніх сіл, з якими зв'язалися журналісти, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного із співрозмовників, комплекс не стоїть без діла - він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.
Повідомляється, що Ящерове – одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерового до місць президентської резиденції трохи більше шести кілометрів прямою.
Видання з посиланням на джерело повідомляє, що путін буває на Валдаї дуже часто, "він любить" це місце.
Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до путіна люди на кшталт офіцерів ФСО і керівників керуючого справами президента.
Жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає.
Проте ще за радянських часів у цьому районі і так розміщувалися стаціонарні засоби ППО - 42-й зенітний ракетний полк, розквартирований у селищі "Валдай-4".
Якийсь час у 90-х база полку перебувала в занепаді, але з кінця десятих років зенітний полк укомплектували новим озброєнням, а територію частини упорядкували.
Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до путіна люди на кшталт офіцерів ФСО і керівників керуючого справами президента.
Жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає.
Проте ще за радянських часів у цьому районі і так розміщувалися стаціонарні засоби ППО - 42-й зенітний ракетний полк, розквартирований у селищі "Валдай-4".
Якийсь час у 90-х база полку перебувала в занепаді, але з кінця десятих років зенітний полк укомплектували новим озброєнням, а територію частини упорядкували.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі