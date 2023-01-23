У росії встановили систему ППО поблизу резиденції путіна

11:04 23 січня Київ, Україна

У Новгородській області біля резиденції президента кремлівського режиму в селі Ящерове Валдайського району встановили систему ППО.



Про це повідомляють ЗМІ.

"Ці комплекси ППО захищають від ймовірного українського удару особисто президента володимира путіна та його близьких. Такий висновок можна зробити після того, як установка ППО з'явилася поряд з валдайською резиденцією президента. Інших об'єктів для охорони, крім резиденції, тут просто немає", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, мешканець міста Валдай у Новгородській області надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня, - на фотографії розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімку, був розміщений у поселенні "кілька тижнів тому". На фото, мабуть, зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж останніми днями були помічені в центрі москви і в Підмосков'ї.



Журналісти роблять висновок, що система ППО з'явилася в Ящеровому невдовзі після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни - перша атака на авіабази під Рязанню та в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.



Жителі Ящерового та сусідніх сіл, з якими зв'язалися журналісти, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного із співрозмовників, комплекс не стоїть без діла - він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.



Повідомляється, що Ящерове – одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерового до місць президентської резиденції трохи більше шести кілометрів прямою.

"Валдайська резиденція путіна, хоч і називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля путіна, його близьких та друзів. Туди, згідно з численними свідченнями, на закриті вечірки до путіна приїжджали зірки естради. Там же путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями", - стверджують журналісти.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що путін буває на Валдаї дуже часто, "він любить" це місце.



Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до путіна люди на кшталт офіцерів ФСО і керівників керуючого справами президента.



Жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає.



Проте ще за радянських часів у цьому районі і так розміщувалися стаціонарні засоби ППО - 42-й зенітний ракетний полк, розквартирований у селищі "Валдай-4".



Якийсь час у 90-х база полку перебувала в занепаді, але з кінця десятих років зенітний полк укомплектували новим озброєнням, а територію частини упорядкували.