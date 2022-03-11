У РФ окупанти вербують ув'язнених для війни з Україною

Для поповнення лав російських військ, які ведуть війну на території України, окупанти проводять вербувальну роботу серед ув'язнених у виправних колоніях Росії.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда, поширюючи проросійські меседжі.
Крім того, в окремих населених пунктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснюють грабежі, беруть у заручники і страчують цивільне населення.
Водночас у Збройних силах України зазначають: сили оборони країни дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ у всіх напрямках.
Крім того, в окремих населених пунктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснюють грабежі, беруть у заручники і страчують цивільне населення.
Водночас у Збройних силах України зазначають: сили оборони країни дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ у всіх напрямках.
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