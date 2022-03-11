У РФ окупанти вербують ув'язнених для війни з Україною

14:00 11 березень Київ, Україна

Для поповнення лав російських військ, які ведуть війну на території України, окупанти проводять вербувальну роботу серед ув'язнених у виправних колоніях Росії.



Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

“При гострій потребі у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань у Ростовській області у виправних колоніях продовжується робота серед ув'язнених із пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу Збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда, поширюючи проросійські меседжі.



Крім того, в окремих населених пунктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснюють грабежі, беруть у заручники і страчують цивільне населення.



Водночас у Збройних силах України зазначають: сили оборони країни дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ у всіх напрямках.